Logra judo buenos resultados en Mazatlán

Añadió que los exponentes de dicho deporte se preparan para lo que será el Regional Nacional de la especialidad, programado del 7 al 10 de abril en Oaxaca.

Mencionó que la medalla de oro fue aportada por María Esther Landa Valencia, en la categoría Sub 21 en la división de más de 78 kilogramos y es integrante del club Macuiltepetl Xalapa.

Señaló que Mauro Alexander Guatemala García aportó la medalla de argenta, en la categoría Sub 18 en la división de más de 90 kilogramos e integrante del Club Xallapan.

Enumeró las preseas de bronce, con Ernesto de Jesús González Salazar (Sub 18 -60 kilogramos Honno Kay Xalapa), Ana Violeta Castillo Díaz (Sub 18 -57 kilogramos Universidad Sotavento Coatzacoalcos) y Erick Brandon González Rojas (Sub 21 -73 kilogramos Macuiltepetl Xalapa).

Agregó a Fernanda Montserrat Landa Valencia (Sub 21 78 kilogramos Macuiltepetl Xalapa), Román Ortega Cárdenas (Primera Fuerza -81 kilogramos Tora Xalapa) y Julián Gutiérrez Haid (Primera Fuerza -100 kilogramos Xallapan).

Así como Mervin Humberto León Vallejo (Primera Fuerza -100 kilogramos Sotavento Coatzacoalcos); Juan Daniel Mil Guzmán (Primera Fuerza +10 kilogramos Sotavento Coatzacoalcos) y Sara Beatriz Hernández Marcial (Primera Fuerza -48 kilogramos Hiroshima Xalapa).

