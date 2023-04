Logra Celina Tirado Piña podio en Desafío de Aguas Abiertas Coatza 2023

La nadadora de Aguas Abiertas, Celina Tirado Piña, digna representante del Club Albatros de Acayucan, conquistó la primera posición de la categoría 30-39 años femenil, en el Primer Desafío de Aguas Abiertas Coatzacoalcos 2023, celebrado el pasado fin de semana.

En esta justa, Celina Tirado Piña hizo un tiempo de 22:44:07 en la distancia de 1 kilómetro, para así consolidarse como la mejor de su categoría, por su parte, su hermana Abigail Tirado Piña que también compitió en su misma división, se adjudicó el segundo lugar.

Al término de su participación, mencionó "fue una experiencia más para mis recuerdos, vivir la emoción del sonido de salida, entrar al mar con medusas, motivar a mi hermana Abigail Tirado Piña, conocer y admirar a personas, convivir con humanos que te tienen cariño, abatir tus miedos".

"Aunque no estoy en mi mejor forma (no es presunción), lo disfruté como nunca, di mi mejor esfuerzo, el obtener un lugar, no fue lo mejor, si no el momento, la emoción, adrenalina, encontrarme a un alumno que ganó un intercambio en una universidad de España y que compartimos la misma pasión por la natación y otro deporte, -Gustavo Domínguez Armas-, la satisfacción que no se paga con ningún dinero".

"Gracias a Dios por enviarme fuerzas y salud, cuando siento que no puedo, a mi esposo, chófer, asistente, guardarropa y anexos José Sánchez, a mi hermana por seguir mis locuras, a Higinia Reyes Reyes por apoyarnos, ser fuente de motivación y admiración con su equipo Mojarritas TeamCoatza, a mi entrenador Jorge Luis Nolasco López Albatros Acayucan-Triatlón y a todos los que me aprecian o despierto alguna motivación" dijo.