llega_a_veracruz_campeona_mundial_de_pesas_

Con sus tres medallas conseguidas en el Campeonato Mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas en Jeddah, Arabia Saudita, arribó a Veracruz la pesista Angeles Cruz Hernández, quien fue recibida en el Aeropuerto Internacional "Heriberto Jara Corona", por el director general del Instituto Veracruzano del Deporte, José Alberto Nava Lozano.

Familiares, amigos y autoridades municipales y estatales, así como su entrenador Nilverio Pino Pérez, recibieron con aplausos y porras, a la medallista mundial Ángeles Cruz, quien arribó el pasado miércoles por la noche a Veracruz, con la felicidad de haber hecho historia al conseguir medalla de oro en Arranque (90 kg), así como dos bronces en Envión (109 kg) y en total (199 kg) en la división de los 76 kilogramos.

"Estoy muy feliz era un resultado que no esperaba, pero le eché muchas ganas para que saliera lo mejor posible. No esperaba medalla, pero gracias a Dios se dio. Este es fruto del trabajo que hemos hecho mi entrenador y yo día con día", fueron las primeras palabras de la pesista veracruzana.

Sobre el hecho de representar a El Callejón, a Tlalixcoyan, a Veracruz y a México en un evento mundial en Arabia Saudita, la medallista mundial comentó "se siente muy bonito, es algo indescriptible", señaló entre lágrimas Ángeles Cruz Hernández.

"He tenido varios tropiezos en el camino, pero gracias a Dios he salido adelante. Le dedico estas medallas a toda mi familia que siempre me ha apoyado, a Dios y a mi entrenador", señaló al momento de ser abrazada por sus padres Anahí Hernández Hermida, Julio César Cruz Valdez y por su hermana Grecia.

Comentó que ahora continuará con su preparación porque le resta afrontar la última competencia del año que es el tradicional Torneo Nacional del Pavo, "es una de las competencias más fuertes del año, vamos a darle con todo", dijo la también medallista de Juegos Nacionales CONADE 2021, del Panamericano Sub 17 y del Campeonato Nacional de Primera Fuerza.