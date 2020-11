Lewis Hamilton logró séptimo título de F1 en GP de Turquía

El piloto británico Lewis Hamilton logró igualar el récord de siete títulos de la Fórmula 1, impuesto por Michael Schumacher. Esto luego de triunfar en el Gran Premio de Turquía, y amplió su récord a 94 victorias.

El de Stevenage se lució en Istanbul Park y ganó una húmeda y nublada carrera, que además fue demasiado complicada.

Cabe señalar que el piloto se mostró emocionado cuando habló por el radio, incluso parecía estar llorando, tras lograr cruzar la meta en Estambul.

El '44' recalcó que soñó con este triunfo desde que era joven, siempre que veía los grandes premios.

´Esto es mucho, va mucho más allá de mis sueños. Aun así, siento que apenas acabo de empezar. Me siento físicamente en muy buena forma´, expresó el británico, de acuerdo con información de Marca Claro.

De igual manera, comentó que este año ha sido sumamente difícil para millones de personas, debido al COVID-19, y destacó que no es diferente para los deportistas.

´Ha sido un desafío que no sabía cómo superar, pero con la ayuda de grandes personas a mi alrededor, logré mantenerme bien. Tengo muchas esperanzas de que el próximo año sea mejor y me encantaría quedarme´, agregó, según el medio ya citado.

