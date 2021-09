leonardo_balderas_con_el_pie_derecho;_gana_el_mr._veracruz

El pasado fin de semana logró agenciarse la medalla de oro en la categoría de los 80 kilogramos, luego de convencer a los jueces en las tarimas para obtener los puntos necesarios.

Balderas Espinoza, había buscado desde el 2016 competir en esta categoría, toda vez que mantiene triunfo en los 65, 70 y 75 kilogramos, donde ha demostrado su talento en esta disciplina.

"Este año logre hacerlo, aunque yo deseaba el campeonato absoluto, no se pudo, pero sí un oro y primer lugar de mi categoría, con eso me doy por satisfecho, luego de varios meses de no competir", expresó el joven hidrómilo.

Para el resto del 2021, José Leonardo continuará entrenado de manera ardua para tratar de cerrar de manera correcta el año, mientras disfrutará del título conseguido el pasado sábado en el centro del Estado de Veracruz.