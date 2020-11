LeBron James se mostró ´extasiado´ ante derrota de Trump

En su cuenta oficial de Twitter, LeBron James publicó cinco mensajes donde se mostró ´extasiado´ con el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump, en las elecciones de Estados Unidos. Esto, luego de permanecer en silencio durante 48 horas tras el lento recuento de votos en dicho país.

En ese sentido, LeBron compartió una escena de Dos Policías Rebeldes II, donde Will Smith irrumpe en una reunión del Ku Klux Klan y grita: ¡arriba el poder azul, hijos de puta!

´¡Sí, somos nosotros! ¡Listo para la acción! Mi gente votó para sacar vuestros culos´, escribió el jugador de baloncesto.

´¡¡¡¡Vámonos!!!!! Los votantes negros pasaron... de nuevo. ¡Siéntete orgulloso, pero no te detengas! Debemos mantenernos organizados y seguir trabajando. Solo estamos avisando. ¡Les prometo que estoy aquí para todos ustedes!´, se leyó en otra publicación.

Cabe señalar que LeBron James se declaró públicamente simpatizante de Hillary Clinton en la campaña de 2016, además de atacar el racismo de Trump en varias ocasiones y ser uno de los principales defensores del movimiento Black Lives Matter.

Yup it´s US!!! Ready for that action! My people voted they asses off. ????????? https://t.co/1I4qbMDn54