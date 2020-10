Layún: ´Jesús Corona no cambia de club por su nacionalidad´

Miguel Layún, jugador del Rayados, confesó que a pesar del talento que muestra Jesús Corona en la cancha, el jugador del Porto no ha podido convencer a equipos de mayor ´calibre´ debido a su costo y nacionalidad.

En redes sociales, Layún contestó la pregunta que le realizó David Faitelson, sobre por qué ningún equipo de Europa se animó a comprar al ´Tecatito´ por los 30 millones de euros que se pidieron el en el mercado de verano.

´¡Porque no tiene otra nacionalidad! Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como él. ¿O me equivoco en mi percepción?´, comentó.

Cabe señalar que la participación de ´Tecatito´ durante el juego contra Holanda fue alabada, pues se mantuvo atrevido, inspirado e inquieto en el terreno de juego.

Esto, debido a que fue un peligro por las dos bandas para Wijndal y Hateboer, incluso, el estratega tricolor, Gerardo Martino, aseguró que es un jugador trascendental para el conjunto nacional.

´Le dije a Jesús cuando terminó el partido que es un jugador muy decisivo para nosotros, trascendental. Destaca por lo bien que juega, pero por ahí no se sobredimensiona todo lo que trabaja para el equipo´, expresó el ´Tata´.