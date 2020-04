Lamar Jackson anunció que será la portada del Madden 21

El mariscal de campo de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson reveló que será la portada del videojuego Madden, sobre futbol americano creado por EA sports.

Aún no hay ningún anuncio oficial por parte de la compañía sin embargo, a través de una conferencia virtual, el MVP de la NFL anunció que será la imagen de este año, convirtiéndose en el sucesor de Patrick Mahomes, que fue elegido en la temporada anterior.

El quarterback aseguró no tener miedo de la supuesta ´maldición Madden´ aquella que dice que el jugador que aparezca en dicha portada saldrá lesionado pues, aunque el QB de los Chiefs salió lesionado en la temporada pasada, fue un éxito y termino ganando el Super Bowl, recalcó Jackson.

Cabe señalar que Baltimore era uno de los contendientes favoritos para ganar el Super Bowl, por la gran temporada que tuvo Lamar, sin embargo se quedaron en la ronda divisional contra los Titans de Tennessee.

"It's a dream come true." @Lj_era8 on Madden cover: pic.twitter.com/FtNibi7xt4