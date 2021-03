Lainez, más adaptado al Betis: ´me siento más maduro´

Tras cuatro años de haber debutado en Primera División, Diego Lainez afirmó que se siente más maduro, por lo que ha sido un gran año en el conjunto bético.

"Ha sido un buen año para mí. Me he sentido muy bien, con una madurez que ha ido en progresión. Ahora me toca seguir trabajando y poniendo más compromiso de mi parte", expresó para los medios oficiales del club.

El canterano del América mencionó que, actualmente, el Betis ha logrado mejores resultados, a raíz de que el equipo se comprometió a buscar mejores resultados.

"el Betis está en una dinámica muy positiva y que aunque al inicio de la temporada no se daban los resultados, a pesar de la gran pretemporada que hicimos, el equipo encontró la fórmula y aumentó su compromiso", comentó.

Respecto al próximo partido entre Betis vs Alavés, Lainez explicó que aunque es complicado, por el talento que tienen los jugadores, están enfocados en trabajar en equipo y ganar.

"Unidos hemos sido capaces de tener mejores resultados. Arrancamos el 2021 con el pie derecho, el compromiso y las ganas de hacerlo bien se han visto", finalizó.