La Volpe sobre su retiro: ´me cansé de cómo es el futbol´

Luego de anunciar su retiro como director técnico, el entrenador argentino, Ricardo La Volpe, reveló las razones que lo impulsaron a considerar ponerle fin a su carrera, pues además de que en varias ocasiones externó el cansancio que sentía por la presión del periodismo deportivo, aseguró que ya no le gusta la manera en que se maneja el futbol actualmente.

Pese a que admitió que se considera un gran estratega, recalcó que no se arrepiente de haberse retirado, pues actualmente existen muchos obstáculos en el futbol a la hora de entrenar y eso finalmente lo orillo a tomar la decisión de finalizar su trayectoria.

"No me arrepiento de haberme retirado, me cansó cómo es el futbol actual, tiempo atrás cuando dirigía uno se sentaba con el presidente, con el dueño ahora se meten los representantes, mucha gente, situaciones que antes no pasaban", comentó en entrevista con ESPN.

A su vez, reconoció que cometió errores al hablar de frente con la prensa, pero hizo hincapié en que se lleva lo mejor del futbol y recuerda el manejo de los jugadores con mucho cariño.

Cabe recalcar que el timonel argentino comandó a equipos en la cancha durante 36 años y entre los clubes que dirigió resaltan Atlante, Atlas, Rayados, Chivas y América.