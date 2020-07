La Volpe aseguró que no cobraría caro para ser DT de Pumas

Este domingo, el timonel argentino, Ricardo La Volpe, aseguró que no cobraría caro para ser entrenador de Pumas, tras la salida del español Míchel González, que renunció al banquillo desde hace tres días.

´No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de querer monetizar. Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo´, comentó.

Cabe señalar que la directiva de Pumas sondeó al auxiliar técnico de La Volpe, Rafael García, acerca del costo de llevarlo a la institución, sin embargo, el estratega argentino afirmó que no lo han buscado del cuadro felino.

´Nunca me han preguntado a mí, sólo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante´, recalcó.

De igual manera, mencionó hay equipos como América, Tigres o Chivas que son compradores, pero hay otros que tienen que formar, lo que toda la vida hizo Pumas con Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón o Mario Velarde en el banquillo.

´no es un equipo comprador sino que debe generar jugadores, no como el América que cuando llegó Miguel Herrera le trajeron nueve refuerzos´, agregó.