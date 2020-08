La Volpe asegura que no recibió refuerzos en América y Toluca

Ricardo La Volpe comentó en entrevista para TUDN, que no recibió apoyo de las últimas directivas para las que trabajó, pues aseguró que no vio llegar a los refuerzos que pidió en Toluca y América.

´Sí (fuera) culpable el técnico como mucho creían, al nuevo técnico que llega (Miguel Herrera) le traen nueve jugadores, ¡Nueve jugadores! Pero, ¿entonces cómo es? ¿Es el técnico o faltaban jugadores?´, expresó La Volpe sobre su experiencia en América.



Al ser cuestionado sobre su última etapa en Toluca, el estratega argentino mencionó que la situación se complica cuando ´no te traen a nadie o te traen jugadores que no son las características que vos estás pidiendo´.

Además el extécnico de la Selección Mexicana afirmó que se puede levantar un equipo solo con su nombre, pues es necesario contar con un plantel ganador, situación que se volvió una prioridad para él, aún más que el tema económico.

´Porque si creen que La Volpe es la solución por ser La Volpe, yo creo que estoy capacitado, soy un enamorado de los sistemas de juego... Yo no estoy para negocio. ¿Por qué no estoy para negocio? No me interesa negocio, a mí me gusta ganar´, concluyó.