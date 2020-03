La opinión de Míchel González sobre el caso de Marco García

La situación de Marco García se mantiene en estudio y, mientras eso sucede, surgió la noticia de que el jugador estará de seis a siete meses fuera de las canchas, esto por una lesión en ligamento cruzado anterior. Michel González, técnico del equipo, mostró su lado más humano y destacó que entiende el momento que vive la persona involucrada, así como su jugador. Abrió la invitación para hablar personalmente con la mujer en cuestión.





«Queremos que esto salga la verdad. No queremos un debate periodístico. A mí jugador le apoyo porque es una situación complicada, pero a la maestra también. No sé si la dejaron denunciar o no, me gustaría escucharla, pero no en los medios. No quiero que nadie pase un mal momento como lo ha hecho la maestra de Marco», mencionó.





El técnico español destacó que ninguno de los dos la está pasando bien, además de que confesó cómo fue que llevó el caso con su jugador, a quien lo ve como un familiar más por su corta edad.





«Unos pueden pensar que es una tontería de joven o un acoso de género. Queremos saber la verdad porque eso resuelve todo. Lo mejor es que se sepa la verdad. Para Marco no es sencillo. En redes sociales muchos mienten, desprestigian y no dicen la verdad. Creo que los dos seres humanos están sufriendo mucho», dijo.





Míchel también habló de las situaciones que lidió al frente de la cantera del Real Madrid. Reconoció que el único camino para llegar a mejor puerto, es conocer la verdad de ambas partes.





CON INFORMACIÓN TOMADA DE ESTO: https://www.esto.com.mx/472016-michel-gonzalez-hablo-del-caso-de-marco-garcia-pumas-ultimas-noticias/