la_liga_menor_muestra_disciplina_ante_el_largo_confinamiento

Para el caso de la organización más longeva promoviendo el futbol infantil y juvenil, "Jesús Puentes Martínez", que en honor a su fundador lleva este nombre anexo, sus dirigentes han sabido llevar por el buen camino la espera que se ha vuelvo larga, como nunca antes en otros tiempos se ha podido pasar, porque jamás se había sentido lo que es estar en medio de una enfermedad contagiosa que ha traído consecuencias muy lamentables y con el verdadero deseo que no ocurra nada en el seno de esta organización, simplemente acatan las disposiciones que instruyen las autoridades y por ello, puede decirse que esperarán todo el tiempo posible, para regresar a jugar.

En su interlocución, el titular de esta organización futbolera, Gonzalo Rocher Orihuela, determina que mientras no haya actividad, se esmeran por darle a sus agremiados constante capacitación y en su momento, hasta aprovecharon llevar a cabo visorías, donde se cumplieron con los protocolos exigidos.

Sin embargo, conscientes de que entramos a una situación muy delicada, porque en lugar de alcanzar el semáforo verde, se ha retrocedido y ante ello, se han tenido que someter de nuevo a las órdenes de las autoridades deportivas, para que todo lo que se pueda seguir realizando, sea por los medios posibles y así mantener el contacto con sus agremiados.

LOS TORNEOS

Y EDADES

Por un lado son las acciones que no se pueden reanudar, y otro, el cambio de generaciones, por las edades de los pequeños que hasta hace apenas año y medio, correspondían a una categoría y ahora forzosamente tienen que migrar a otras, y en este sentido, el dirigente afirma que también están preparados para un posible regreso.

En este contexto, Rocher Orihuela, muy enfático en su apreciación argumentó. "Nosotros habíamos solicitado permiso para reiniciar en el mes de mayo y con ello, le aseguro que ya reprogramamos categorías, pero desgraciadamente, no hemos alcanzado el semáforo indicado que es el verde, pero no nos alejamos de nuestros agremiados, mantenemos en constante comunicación a través de la página web de la Liga, y lo que más hacemos es el reiterar que no se desesperen, que el riesgo que se corre es muy alto y tenemos que ser responsables, primero está la salud.

Solo esperamos que se nos dé la orden, para reiniciar; ya contamos en lo administrativo, con todos los protocolos, en fin, se ha cumplido con todo lo que se nos ha pedido y de la misma manera hemos encontrado todo el apoyo del director de la Comude, Jesús López Desales".