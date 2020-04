Kyle Walker organiza encuentro sexual durante cuarentena

Kyle Walker, defensor del Manchester City, entró en el ojo del huracán después de haber organizado un encuentro sexual en su casa a media cuarentena y haber sido expuesto por una de las prostitutas a las que invitó, siendo acusado además como "hipócrita" al haber externado un mensaje de precaución por el brote de coronavirus tan sólo un día después.





Según informó el medio británico The Sun, Walker acabó viendo publicadas en Instagram algunas fotos íntimas por parte de Louise McNamara, una de las acompañantes de aquella noche.





"Trabajo con una agencia en Manchester. Recibí un mensaje de mi jefe que decía que un cliente de alto perfil estaba buscando a alguien con clase. Tomé un taxi desde Manchester a la dirección y un conductor me recogió afuera y me llevó a las puertas de su departamento. Entonces su amigo salió y me conoció. También había otra chica en el auto", aseguró McNamara, quien criticó al futbolista por el mensaje de prevención que Kyle mandara un día después.





"Walker debería entenderlo mejor. Por un lado está invitando a extraños a su casa a tener relaciones sexuales, y al día siguiente está dando mensajes a todos sobre la necesidad de mantenerse a salvo. Es un hipócrita y pone a las personas en riesgo", consideró la joven.





Manchester City, por su parte, reprobó las acciones de su defensor y aseguró habrá consecuencias institucionales: "Estamos decepcionados de escuchar las acusaciones, tomar nota de la rápida declaración y disculpa de Kyle, y realizaremos un procedimiento disciplinario interno en los próximos días".





