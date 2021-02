Kaká y Mascherano, impresionados con actuación de Tigres

Tras su éxito en el Mundial de Clubes, los exfutbolistas Javier Mascherano y Ricardo Izecson Dos Santos, ‘Kaká’, destacaron la actuación del conjunto felino y de André-Pierre Gignac previo a la gran final ante el Bayern Munich.

“Tigres demostró ser un gran equipo, los que tenemos la posibilidad de verlo más a menudo, sabíamos que viene hace años con Ferretti consiguiendo títulos y jugando a un gran nivel. La impresión es la mejor. Ha sido histórico lo de Tigres, es muy valioso lo que han hecho. Bayern demostró ser el mejor de Europa. Nos hace pensar que nos vamos a encontrar con un gran partido", comentó Mascherano en una videoconferencia.

Por su parte, Kaká resaltó las virtudes del jugador felino André Pierre-Gignac y del director técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

"André-Pierre Gignac es fundamental en Tigres. Marca el ritmo de juego. Técnicamente me encanta. Conduce al equipo. Cuando acelerar o cuándo tranquilizar. Es decisivo. No es fácil tirar penales. Es concreto y asiste bien. Me pareció muy bien entrenado, con la estrategia definida de como jugar. A mí, como brasileño, me hubiera gustado ver al Palmeiras con el Bayern, pero fue con mucho mérito que ganó Tigres", agregó el jugador brasileño.