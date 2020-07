Jürgen Damm será jugador de Atlanta United en la MLS

El futbolista mexicano, Jürgen Damm, será nuevo jugador de Atlanta United en la Major League Soccer, así lo dio a conocer el cuadro estadounidense, pues unirá a sus filas al exfutbolista de los Tigres de la Liga MX.

Tras quedar como agente libre, Damm militará con el equipo de Georgia hasta el mes de agosto, cuando Atlanta United finalice su participación en el torneo especial MLS is Back, que se disputará en la ciudad de Orlando.

Se espera que haga su debut con el cuadro campeón de la MLS en 2018 una vez que reciba su certificado de transferencia internacional y la visa P-1, cuando la liga reanude su temporada regular.

Cabe señalar que Carlos Bocanegra, director deportivo del Atlanta, aseguró que jugadores como Jürgen Damm son capaces de tener un impacto inmediato dentro de la MLS, además de recalcar sus cualidades en el terreno de juego.

´Es emocionante agregar un jugador con la mentalidad ganadora de Jürgen, esperamos darle la bienvenida al club. Se ha destacado en la Liga MX, así como a nivel internacional con la Selección Mexicana y creemos que puede tener un impacto inmediato en la MLS ´, detalló Bocanegra.

