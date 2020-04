Jürgen Damm no forzará su participación en eLiga MX

El jugador de Tigres, Jürgen Damm afirmó que desde que desde que anuncio su salida del club hace unos cuantos meses, el equipo nunca lo consideró para el torneo de la eLigaMX por lo que no planea participar.





"Me gustaría comentarles que como a mí nunca me consideraron desde un principio para la eLiga y prácticamente para nada relacionado al equipo desde que anuncié mi salida, no pienso ya participar" aseguró el atacante de los Tigres.





A través de su cuenta oficial en Twitter, el futbolista comunicó a la afición que se mantendrá alejado de todo lo relacionado con los Tigres.





Recalcó que no era un tema de orgullo sino de respeto a las decisiones del club para poder terminar el campeonato de la mejor manera.





Cabe señalar que el futbolista era uno de los favoritos de la afición para participar en dicha Liga pues es un gran jugador de videojuegos, en especial luego de la mala racha que ha sufrido el club en el torneo virtual.