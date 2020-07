Jugadores de NFL exigen condiciones para que haya temporada

Este domingo, varias estrellas de la NFL se unieron en redes sociales para exigir que el organismo presidido por Roger Goodell les brinde las condiciones sanitarias y económicas que ellos consideran adecuadas para disputar esta campaña, en el contexto de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

´¡Necesitamos el futbol americano, necesitamos los deportes; necesitamos esperanza! La falta de voluntad de la NFL para seguir el consejo de sus propios expertos médicos nos prevendrá de lo anterior Si la NFL no hace su parte para mantener a sus jugadores sanos, no habrá temporada en el 2020, es así de simple´, escribió Drew Brees en su cuenta oficial de Twitter.

De igual manera, el Sindicato de Jugadores de Futbol Americano (NFLPA) mencionó que la seguridad es la clave para que haya partidos este año y recopiló las publicaciones de varias estrellas de la Liga.

Cabe señalar que, según información de ESPN, la NFL y la NFLPA no han podido llegar a un arreglo porque el Sindicato pide que se hagan pruebas constantes de coronavirus, que el tope salarial no bajará en 2021, aclarar las condiciones económicas para quienes decidan no jugar y que el COVID-19 sea catalogado como una lesión deportiva.

Sin embargo, cuando un jugador sufre una lesión y es considerada como algo no relacionado al futbol americano, los equipos no tienen la obligación de pagarle a dicho atleta, pero, si se considera un riesgo de trabajo el jugador seguiría cobrando.