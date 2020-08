Jugadores de NBA reanudarán los playoffs tras boicot

Según información de Adrian Wojnarowski de ESPN, este jueves los jugadores de la NBA acordaron reanudar la acción de los Playoffs.

Esto luego de intercambiar diferentes puntos de vista sobre la situación en una junta matutina, por lo que los basquetbolistas determinaron por reanudar la Postemporada.

Pese a los rumores de que algunos equipos querían dar por finalizada la acción para protestar ante el racismo que se vive en los Estados Unidos, tras el asesinato del joven afroamericano Jacob Blake.

Sin embargo, aún no se ha decidido cuándo se reanudarán los encuentros, pero se espera que este jueves por la tarde exista otra reunión con dos jugadores por equipo para determinar el reinicio.

Es importante recalcar que el pasado miércoles se suspendieron tres partidos programados, que correspondían a los quintos juegos de la primera ronda, que disputarían Magic vs Bucks, Thunder vs Rockets y Blazers vs Lakers.