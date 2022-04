Juan Ignacio Dinenno habló tras su doblete ante la Máquina

"Si no sirvieran para eso no me importaría, pero espero me den ese gol porque me tiré de cabeza, una carambola importante, no quitarle el mérito al arquero que reaccionó bien", declaró el delantero de los Pumas de la UNAM.

Por otro lado el argentino, cuestionó el manejo del partido de los Pumas de la UNAM en los minutos finales, pues Dinenno aseguró que el Cruz Azul se vio mejor y la eliminatoria pudo peligrar en el Estadio Olímpico Universitario.

Noticia Relacionada Pumas y Cruz Azul chocan en Concachampions

"Son sensaciones ambiguas, hicimos grandes 70 minutos y en los últimos 20 el rival apuró, nos superaron por momentos y se encontraron con un gol que hace que la sensación sea de felicidad truncada, pero lo importante es que ganamos y vamos arriba en la serie", finalizó Dinenno.

Los Pumas de la UNAM jugarán el partido de vuelta ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca el martes 12 de abril en punto de las 20:00 horas (hora centro) y el ganador se enfrentará al ganador de la serie entre Seattle Sounders y New York FC.