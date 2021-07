José Rodolfo Chessani García logra clasificar a Tokio 2020

A SU PRIMERA

PUBLICIDAD

EXPERIENCIA

Noticia Relacionada Con clarines y trompetas...

El porteño José Rodolfo Chessani García, estará en sus primeros Juegos Paralímpicos, pero con una trayectoria internacional, entre ellos los Juegos Para-Panamericanos de Lima.

Entre otros logros, medalla de bronce en la final de los 100 metros T38. Además, plata en los 400 metros planos y su gran actuación en el mundial en Dubai.

PUBLICIDAD

ELIEZER A SUS

2DOS. JUEGOS

PUBLICIDAD

Por su parte el acayuqueño, Eliezer Gabriel Buenaventura, tendrá la oportunidad de estar en sus segundos Juegos Paralímpicos; siendo el primero en los de Río 2016; medallista de plata en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y quien posee el récord continental en lanzamiento de jabalina.

"Ha sido de mí en esta justa deportiva, gracias a toda las personas que me siguen y me apoyan, gracias a un camino largo pero estamos a un paso más cerca de lograr mi objetivo, sólo puedo decir que daré lo mejor junto a mi equipo multidisciplinario que sin ellos no sería esto posible, estamos listos para lo que venga". Dijo Eliezer.

PUBLICIDAD

VAN A SUS 4TOS.

JUEGOS

PUBLICIDAD

En tanto que se suman las también veracruzanas, María Estela Salas Marín asistirá a sus cuartos Juegos Paralímpicos luego de ser medallista de oro en impulso de bala en Atenas 2004 y plata en los mismos Juegos pero en lanzamiento de Jabalina. De ahí asistió a Londres 2012 y Río 2016.

Así como la plusmarquista mundial en impulso de bala, categoría F57, María de los Ángeles Ortiz Hernández, quien se encuentra en plena etapa de preparación en campamento que realiza en Mérida, Yucatán.