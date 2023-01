Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, destrozada; "sé quién es mi marido", defiende

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, ha manifestado públicamente el apoyo a su marido a través de publicaciones en redes sociales.

Este viernes, horas antes de que se ordenara su entrada en prisión, Sanz publicó una fotografía en la que mostraba las manos de ambos entrelazadas, acompañando este gesto con un mensaje que dice "juntos" en inglés.

"Yo sé quién es mi marido, sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy", fueron las declaraciones que Joana Sanz ofreció hace unos días apoyando a Dani Alves.

La noticia de la entrada en prisión de Dani Alves ha roto el corazón de amigos y familiares, especialmente es de su esposa, Joana Sanz.

La modelo española perdió a su madre hace tan solo cinco días y está completamente destrozada y no ha sido capaz de atender a los medios que se han puesto en contacto con ella: "No paraba de llorar, las lágrimas no le dejaban decir nada", han dicho medios de España.

Dani Alves ha sido detenido este viernes y la jueza que instruye el caso, que investiga una presunta violación a una mujer en una discoteca de Barcelona, ha ordenado su entrada en prisión provisional sin fianza, tal y como solicitaba la Fiscalía.

El brasileño ha negado rotundamente la versión de lo sucedido, donde, supuestamente, realizó tocamientos sin consentimiento a la mujer por debajo de su ropa interior.