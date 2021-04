Jimmy Lozano, ´culpable´ de la llegada de Larcamón a Puebla

Con apenas cinco meses como director técnico del Puebla, Nicolás Larcamón reveló quién fue la persona que lo acercó a la Liga MX, liga a la que ha sorprendido en su primer torneo, teniendo a la Franja como el tercer mejor club del Guard1anes 2021, a falta de dos jornadas por disputarse.

Y fue el técnico de la Selección Mexicana Sub-23, Jaime Lozano, quien vio el trabajo del estratega argentino cuando dirigía al club Antofagasta del futbol chileno. "El técnico de la Sub-23, Jaime Lozano.

"Él tuvo la posibilidad de ver un partido en Antofagasta cuando fue a Chile por tema de trabajo, y cuando vio el equipo le pasó la recomendación a Enrique Nieto, representante, quien inició contacto conmigo, ya hace como tres años", comentó en entrevista para el canal de Javier Alarcón.

"Me dijo que me visualizaba en un futuro no lejano una oportunidad de trabajo en México si la validaba con el rendimiento con los equipos".

Larcamón agregó que en ese momento vivía un buen momento con el cuadro chileno, con el cual completó la mejor campaña en la historia, algo similar a lo que busca esta temporada con el Puebla, ya que de ganar los dos partidos que le restan, sumaría la mayor cantidad de puntos en la historia de los torneos cortos.

"En Antofagasta nos fue muy bien, completamos la mejor campaña en la historia del club, y todo eso desembocó en la posibilidad de presentarme como opción para la banda de Puebla y la directiva de Puebla confió porque era una apuesta importante porque nadie me conocía", señaló el estratega, quien se mostró agradecido por la confianza mostrada por la directiva.

"Creyeron en mis procesos y les transmitieron la garantía que la gestión de este tipo de equipos siempre me fue bien", concluyó.

https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/larcamon-banquillo-puebla-gracias-jimmy-lozano