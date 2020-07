Javier Hernández: ´Hay que ser fuerte mentalmente´

A pesar de que Javier ´Chicharito´ Hernández logró su primer anotación con el Galaxy de los Angeles durante el juego del Grupo E contra el Portland Timbers, el mexicano confesó que se quedó con un sabor amargo, pues no pudo evitar que su equipo cayera en el debut del certamen denominado 'MLS is Back'.

En una entrevista con ESPN, el atacante lamentó que su anotación no sirviera de mucho para conseguir sumar en el torneo.

´Marqué un gol. No sirvió de nada. Marcar un gol como delantero te da mucha confianza, es algo positivo. Siempre lo he dicho, cambiaría muchos goles que no sirvieron de mucho por puntos o victorias´, mencionó.

Además, reconoció que fue su culpa fallar un penalti a favor del Galaxy en el arranque del primer tiempo y admitió la carga emocional que representó.

´Cuando alguien comete un error muy notorio, uno puede ser culpable, pero no soy de esa idea. Sé la carga que representa fallar un penal en el estado anímico del equipo. Soy el responsable, no huyo a eso, es parte del futbol´, comentó.