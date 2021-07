Invitan al Nacional Máster de Ciclismo

La Asociación de Ciclismo Formativo, Recreativo y Competitivo del Estado de Veracruz, convoca a todos los ciclistas afiliados a la Federación Mexicana de Ciclismo a participar en el Campeonato Nacional Máster en las modalidades de Contra Reloj y Ruta, varonil y femenil que se llevará a cabo durante los días 20 y 22 de agosto en San Luis Potosí.

Las categorías en que se realizará esta competencia son: Máster "A", Máster "B", Máster "C", Veteranos "A, Veteranos "B" y Veteranos "C", de acuerdo con la convocatoria se logró conocer que para que sea oficial la competencia por categoría y rama deberán de participar por lo menos 15 ciclistas, de no cumplirse con ese requisito se considerará desierta y los ciclistas deberán de pasar a competir en otra categoría.