intensa_jornada

El mismo domingo 2 de mayo en el complejo Deportivo la Panchita en el campo 1 a las 12:00 hrs se disputará el encuentro Pachuca Veracruz y Atlas FC de la categoría infantil A, juego pendiente de la jornada 4, Y a las 14:00 hrs, en el mismo campo Atlas FC jugará contra el centro de formación cachorros en la categoría juvenil A

En el campo 2 a las 12:00 hrs jugarán La Selección Tarimoya y Atlético Chivería en la categoría juvenil C, a las 13:30 hrs se enfrentarán Selección Tarimoya con el centro de formación Cachorros de la categoría juvenil B, y a las 15:00 hrs se verán de frente los equipos Atlético logroñés y Arsenal en la categoría juvenil B.

Encuentros trepidantes

En el campo 3 a las 12;00 hrs Académicos Buena Vista Veracruz jugará ante Car del Puerto en la juvenil C, mientras que a las 13:40 Huracanes FC, se enfrentará con Juárez de Libertadores de la Juvenil C y a las 15:20 Boca Jr. CFPZ se medirá con Leones HDR de la categoría juvenil C.

En el campo 4 (campo 1) en la categoría infantil B se enfrentarán Tuzos Oro Veracruz y Halcones EFAIJ, a las 12:00 horas.

Y finalmente en el campo 4 se disputarán dos encuentros en la categoría A el primero a las 13:00 hrs Tuzos Oro Veracruz en contra Escuela Tiburones Rojos LMF y a las 14:00 hrs Atlético Chivería se enfrentará Halcones EFAIJ.

