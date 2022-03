Intensa jornada en torneo ´Fernando Gómez´

Mientras que en los campos de Reino Mágico, en el campo 2, a las 08:00 horas, CR Juniors contra Cefor Veracruz de la categoría juvenil C, a las 09:40 horas, Tiburones JR contra New Boys de la categoría infantil A, a las 11:10 horas, CDF contra Atlas FC de la categoría Juvenil A, a las 12:40 horas, Puente Jula contra Atlas FC de la categoría Juvenil C, a las 14:20 horas, Club América contra Escuela Chivas Veracruz de la categoría juvenil C, a las 16:00 horas, Académicos Buenavista contra Atlético Chivería de la categoría juvenil B.

En el campo de Educación Física, en el campo 2, a las 16:30 horas, España contra Guerreros Niram de la categoría juvenil A.

Noticia Relacionada Confirman fecha para Gran Fondo del Golfo

Para cerrar la jornada en los campos de fútbol La Panchita, en el campo 3 , a las 12:00 horas, Club Independiente del Puerto contra Atlético Logroñés de la categoría juvenil B, a las 13:30 horas, Atlético Logroñés contra Huracanes FC de la categoría juvenil C.

/lg