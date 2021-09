Inician Bulldogs visorias para campaña

Aunque la categoría Sub 17 fue la que mejores dividendos entregó el equipo "canino", porque por segundo año consecutivo dominó la tabla general de la Liga Nacional Juvenil, donde rubricó su calidad adjudicándose el título de Copa Guardianes 2021.

A dicho logro, habrá que añadirle el sub campeonato de la Copa del Bajío desarrollado en León, Guanajuato.

En la Sub 19, Bulldogs Trigal se adueñó del Torneo de Copa de la Liga de Desarrollo Oropeza, en donde caminó invicto durante todo el certamen hasta ceñirse la corona.

Sin pasar por alto que se ganó el boleto para el Campeonato Regional Nacional jugado en Monterrey, Nuevo León, donde tuvo una destacada actuación.

Sedes y categorías

El campo del CRIVER está habilitado para entrenamientos de las categorías Infantil (10-11 años), Sub 13 (12-13 años), lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 horas.

Mientras que las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19, entrenan de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas en el Complejo Deportivo La Primavera de Playa de Vacas.

En ambas sedes Bulldogs Trigal ofrece dos clases muestra con solo contactar al teléfono 2291073093.

El Club de Futbol Bulldogs Trigal tomará parte de la Liga Nacional Juvenil, de Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González, así como de las copas del Bajío y del Sureste.

Destacar que si de buenos entrenadores se trata, Bulldogs Trigal cuenta con los mejores. Diego Rodríguez que lidera las categorías Infantil "A" y Sub 19; y Alfredo Marín comanda la Sub 13.

Además de Omar Zamora la Sub 15; y Rogelio Calderón en la Sub 17. Daniel "Churro" Román, ex futbolista de Veracruz y Monterrey, funge como auxiliar de la organización.

Proyección juvenil

Destacar que Bulldogs Trigal promovió dos visorías con los cubes Atlas y Tigres de la Liga MX, quienes acudieron a Veracruz para observar el talento del futbol veracruzano.