En los campos de la Finca Jrs, en el campo principal, a las 10:30 horas, Lobos Jrs contra CDF de la categoría juvenil B, a las 12:30 horas, Lobos Jrs contra Cefor Veracruz de la categoría juvenil C.

Mientras que en los campos de Reino Mágico, a las 08:00 horas, Tiburón JR contra Atlético Chivería de la categoría juvenil C, a las 09:00 horas, Escuela Chivas Veracruz contra Atlético Chivería de la categoría juvenil B, a las 10:50 horas, CR Junior contra Puente Jula de la categoría juvenil C, a las 12:30 horas, Camarón Loco contra New Boys de la categoría infantil A, a las 13:50 horas, Huracanes FC contra Centro de Formación Cachorros de la categoría juvenil C, a las 15:30 horas, CR Junior contra Atlas FC de la categoría juvenil C.

Recta final

Para cerrar la jornada en los campos de fútbol La Panchita, en el campo 3 , a las 12:30 horas, Atlético Natuform contra Atlético Logroñés de la categoría juvenil C, a las 14:10 horas, Club América contra Atlas FC de la categoría juvenil C, a las 15:40 horas, Club FNERRR contra Académicos Buenavista de la categoría juvenil C.

En el campo 4, a las 12:00 horas, Guerreros Niram contra Club Independiente del Puerto de la categoría juvenil A.

/oh