Iker Casillas anunció su retiro del futbol

Iker Casillas, guardameta español, anunció su retiro del futbol a los 39 años, tras un año y dos meses sin jugar luego de sufrir un ataque al corazón. El jugador que se volvió leyenda del Real Madrid y de la selección española cierra su carrera junto a un broche con títulos en el Porto.





´Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado. Gracias´, escribió Casillas.





A través de una carta firmada y con los escudos de Real Madrid, selección española y Porto, señaló que decir adiós al futbol representó uno de los días más importantes y, a la vez más difíciles, de su vida deportiva.





´Mi recorrido en el mundo del futbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena´, se leyó en la carta difundida en redes sociales.





´Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero solo a los títulos, si no a la parte humana. Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por como he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello... estoy feliz´, agregó.





En su escrito agradeció a su familia, a los equipos en los que ha jugado, al Real Madrid, porque le inculcaron ´sus valores´ y al Porto por enseñarle ´a ver las cosas desde otro ángulo´ y, recordó la figura de compañeros de equipo, entrenadores y seleccionadores que lo apoyaron para ´alcanzar los mayores triunfos´, al igual que el cariño y la exigencia de la afición ´para conseguir la mejor versión´.