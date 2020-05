Héctor Herrera elige a Cuauhtémoc Blanco sobre Hugo Sánchez

En entrevista, Héctor Herrera, centrocampista del club Atlético de Madrid, confesó que antes de Hugo Sánchez o Rafael Márquez, se encuentra Cuauhtémoc Blanco, cuando fue cuestionado sobre su jugador mexicano favorito.

"Es el número uno, por todo lo que era y lo que representa, creo que pudo ser mejor y pudo triunfar en Europa, pero las lesiones y otras cosas no lo dejaron. Me encanta porque es gracioso y tiene un toque único", comentó Herrera para la revista GQ.

Además, hizo una mención especial para Hugo Sánchez y Rafael Márquez, quienes triunfaron en su trayectoria con el futbol europeo: ´Después pondría a Hugo Sánchez, es una persona que respeto por todo lo que logró con el Real Madrid, y Rafa Márquez con la trayectoria que tiene y todo lo que logró en todos los equipos desde el Mónaco, Barcelona, León y la Selección Mexicana´, detalló.

A su vez, también eligió a sus tres futbolistas mexicanos favoritos en la actualidad y recalcó las cualidades de Carlos Vela y de Jesús 'Tecatito' Corona.

´Me encanta, tiene una calidad única y es un gran jugador, además me llevo muy bien con él. El Tecatito es un jugador diferente y se lo he dicho, hace cosas que ni Vela hace y me encanta la verdad. Por otra parte, Chicharito por lo que representa, en su momento ha sido una inspiración para muchos mexicanos´ concluyó el centrocampista.