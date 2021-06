Gran segunda edición de la Copa Empresarial Canaco 2021

La convocaría captó tanta la atención de golfistas que se quedaron en lista de espera a 25 competidores, por el cupo limitado del evento ya no pudieron participar.

José Antonio Mendoza García, presidente de la Canaco Servytur Veracruz, agradeció a los golfistas su participación y externó su orgullo porque el organismo a su cargo desarrolló esta competencia.

HOLE IN ONE

La segunda edición de la Copa Empresarial Canaco 2021 repartía tres autos como premios principales de manera individual, para quien hiciera hole in one ya fuera en el hoy cinco, ocho o 12. Roberto Ballesteros Ramírez hizo un tiro extraordinario y embocó la bola en el hoyo 12 la de segunda edición de la Copa Empresarial Canaco 2021 y con ello adjudicarse como premio un auto Río HB.

"Siempre se espera que haya un hole in one, éste es un tiro de suerte y no te esperas lo que vaya a pasar. Hacerlo trae una gran emoción, sobre todo porque jugué al lado de mi papá (del mismo nombre).

"¡La verdad es que fue padrísimo!, porque nunca había ganado nada", expresó un emocionado Roberto Ballesteros.

Campeones

Los monarcas del torneo fue el grupo encabezado por Christian Cazarín quien hizo un hole in one y con ello proclamarse campeones del torneo con un score de 54, con su equipo conformado por Bernardo Arjona, Iván Barrios y Francisco Muñoz.

El segundo lugar se definió por desempate por hándicap y con 15 bajo par fueron subcampeones el grupo integrado por Jesús Vidaña, Ángel Mora, Mario Jiménez y Sergio Lara, con score de 57.

El tercer puesto fue para Bety Becerra, Ricardo Bahena, Claudia y Rene Mayer.

Los tres primeros lugares recibieron su respectivo trofeo correspondiente al puesto en que finalizaron.

O´YESS

Los golfistas que participaron en la segunda edición de la Copa Empresarial Canaco 2021, vivieron el torneo con gran emoción, porque también se premió a los mejores O´yes general, a los primeros cinco lugares, aunque del uno al tres con bono económico.

En primer lugar, se ubicó Christian Cazarín con un hole in one; en segundo Juan Mora y en tercero Alfredo Gallegos, quienes se llevaron 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente.

Iván Barrios finalizó en el cuarto sitio y León Pavón en quinto, y se ganaron un driver y un putt, respectivamente.

De esta manera fue un éxito el torneo del llamado deporte de caballeros, por el comportamiento o reglas de etiqueta que debe prevalecer durante el juego tanto por parte de las damas como de los caballeros participantes.