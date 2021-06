¡gran_labor!

La Federación Mexicana de Triatlón junto con el comité organizador, determinaron convertir todas las categorías en Duatlón en diferentes distancias, ante las malas condiciones climatológicas en que se desarrolló la competencia bajo una torrencial lluvia que provocó ciertos accidentes entre los competidores.

Motivados por el oro conseguido en la primera jornada por Erick Yamir Ramos, los triatletas veracruzanos salieron en busca de dar su mejor desempeño, el cual se vio reflejado en los resultados tanto para los que se subieron al podio, como para los que mejoraron su rendimiento.

En la categoría Súper Sprint 18-19 Femenil, se corrió el duatlón con 1 kilómetro de carrera, 6.2 kilómetros de ciclismo y 1.5 kilómetros de carrera, en donde la veracruzana Lucía Gazol Torres, cruzó la meta en segundo lugar con un tiempo de 24.23 minutos y así colgarse la presea de plata.

"Muy contenta y cansada porque es el segundo día que competimos seguido, las condiciones un poco distintas a lo esperado pero me siento feliz. Estuvo pesado, las condiciones del clima no fueron favorables pero el Estado supo aprovecharlas y encontrarle el lado bueno", aseguró la xalapeña que es entrenada por el tres veces olímpico Eugenio Chimal Domínguez.

La primera presea de bronce fue para Paola Judith Zárate León, en la categoría Súper Sprint 14-15 femenil, con 1 km de carrera, 6.2 km ciclismo y 1.5 km de carrera, en donde realizó un tiempo de 25.11 minutos. La triatleta estuvo apoyada en todo momento por su entrenador Jonathan Ramírez Juárez, además de que tenía varios años que no había una triatleta de la zona conurbada en ganar una medalla en este tipo de competencias.

"Me sentí muy bien, me hubiera gustado hacer el triatlón completo porque me sentía más fuerte, ahora sí me fue bien a pesar de las condiciones del clima, lo disfruté mucho", comentó.

Agregó "me hubiera gustado haber ganado pero para eso hay que trabajar más. Esta medalla se la dedico a todas las personas que me han apoyado y que han estado ahí conmigo", comentó la triatleta.

La segunda presea de bronce fue para Rodrigo González Delfín en la categoría Súper Sprint 16-17 varonil, la cual se corrió con 1.5 km de carrera, 6.2 km de ciclismo y 1.5 km de carrera con un tiempo de 21.21 minutos.

"Me siento alegre por el resultado, pero hay que trabajar más para mejorar este lugar. Una competencia complicada por la lluvia, intenté fugarme, no pude pero terminamos bien. Esta medalla se la dedico a mi familia y a mi novia".

Otros resultados

En otros resultados, emotivos cuartos lugares para Yamileth Medina en 20-21 femenil con 23.50 minutos y Erick Ortigoza. Así como Marco Antonio Sánchez Salcedo con un octavo lugar en 18-19 varonil con 22.17 minutos.

Además, Paola García fue noveno en 20-21 femenil, Alfredo Soto Dorantes fue octavo en 16.17 varonil. En 14-15 varonil, José Antonio Rojas con 24.02 minutos. Quinto lugar para Dulce María Ortiz con 26.19 minutos en 14-15 femenil. En 16-17 femenil, Lorna Sofía Kuri Guzmán con 26-59 y noveno lugar para Naomi Mendoza con 27.46 minutos.

En 16-17 varonil, lugar 11 para Carlos Santiago Garfias, mismo lugar para Mariana Trejo en femenil. De igual manera para Sofía Vera Salazar en 14-15 femenil.

Relevos mixtos

Con una medalla de plata y una más de bronce, cerró Veracruz su participación en los Juegos Nacionales CONADE 2021 en la disciplina de triatlón en los Relevos Mixtos, competencia que se realizó en esta localidad del estado de Guerrero.

En general, el balance es más que positivo al acumular durante todo el evento, una medalla de oro, dos platas y tres bronces para un total de seis preseas, que ubican a Veracruz como entre los primeros cuatro estados del país en este deporte en los Nacionales CONADE 2021.

De los tres días de competencia, el de ayer fue el más benévolo en cuanto a condiciones climatológicas debido a que cesaron las lluvias torrenciales, aún así, el comité organizador optó en realizar los relevos mixtos en la modalidad de duatlón, con 1.5 kilómetros de carrera, 6.2 kilómetros de ciclismo y 1 kilómetro de carrera, distancias que realizó cada uno de los cuatro integrantes de cada equipo de relevos.

Veracruz ganó la presea de plata al cruzar la meta con un tiempo de 1:26.32 horas, producto de los 22:28 minutos de Paola Judith Zárate León, los 19:23 minutos de Rodrigo González Delfin, los 23:37 minutos de Dulce Ortiz y los 21:04 minutos de Alfredo Soto.

La medalla de oro fue para Jalisco con 1:25.53 horas y el bronce para la Ciudad de México con 1:29.27 horas.

Bronce 18-21

Mientras que en el Relevo Mixto de la categoría 18-21, Veracruz se colgó la medalla de bronce al registrar un tiempo de 1:23.41 horas, en una competencia bastante interesante y agotadora que se dio en la zona turística de Ixtapa en Guerrero.

El primer relevo fue de Yamileth Medina Santiago quien realizó un tiempo de 20:47 minutos. Mientras que Erik Yamir Ramos Croda registró 19:04 minutos, así como Lucía Gazol Torres con 22:51 minutos y el último relevo con Erik Ortigoza Rodríguez con 20:99 minutos. La presea de oro fue para Jalisco con 1:20.03 horas y la plata para Durango con 1:20.24 horas.

Los triatletas que consiguieron doble medalla en este evento fueron Erik Yamir Ramos Croda con un oro y bronce, así como Paola Zárate con una plata y un bronce, igual que Rodrigo González Delfín.