gran_labor_

Al evento, celebrado en el municipio de Boca del Río, acudieron directivos de la organización, padres de familia, entrenadores y jugadores, quienes conocieron detalles del proyecto deportivo de la organización.

Destacó el reglamento interno y las competencias en las que habrán de tomar parte próximamente.

Hicieron un recuento de los grandes resultados obtenidos en la campaña pasada, donde la categoría Sub 15 logró el sub campeonato de la prestigiada Copa Sureste 2021.

En esa misma división, se agenciaron el título en la Copa de Verano 2021 que organizó la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González.

Mientras que en la Sub 17, quedaron sub campeones de la Copa del Bajío en León y cerraron con broche de oro con el título en la Copa Guardianes 2021 de la Liga Nacional Juvenil.

El trofeo de la justa nacional se entregó en la velada para engalanar las vitrinas del equipo.

Staff

Como parte del programa, presentaron a los entrenadores de la organización Bulldogs Trigal, detallado por categorías, donde Alfredo Marín se hará cargo de la Sub 13.

En tanto que Omar Zamora de la Sub 15, Rogelio Calderón de la Sub 17 y Daniel Román de la Sub 19, quienes se harán cargo de guiar a la nueva camada de futbolistas veracruzanos.

Entrenamientos

Asimismo, se confirmaron los campos de entrenamientos, donde la Infantiles y Juvenil "A" trabajan lunes, miércoles y viernes, de 17:00 y 19:00 horas en la instalación del CRIVER.

Mientras que en los campos del Complejo Deportivo La Primavera en Playa de Vacas, entrenan las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19, de 16:00 a 19:00 horas y los interesados a integrarse pueden solicitar informes al 2291 073093.

Programa deportivo

La organización Bulldogs Trigal participará en los torneos en los que habrá de competir a un alto nivel como es el caso de la temporada 2021-22 de Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González.

También en la Copa Sureste del verano próximo, así como en la Copa del Bajío en León, estado de Guanajuato, en donde la organización canina ha dejado buenas sensaciones.

Además, Bulldogs Trigal va por todo con su franquicia para tomar parte de la Liga Nacional Juvenil.