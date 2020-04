Gobierno de Holanda suspende futbol hasta septiembre

En una conferencia de prensa, el primer ministro de Países Bajos Mark Rutte informó que se prohíben toda clase de eventos deportivos en dicho país hasta el primero de septiembre del 2020, medida que obliga a la Eredivisie a tomar la decisión de cancelar la temporada o reanudar en cinco meses.

Rutte aseguró que era duro tomar esas medidas, sin embargo recalcó que velarán por la salud de los holandeses y tomarán las medidas necesarias para evitar una segunda ola de contagios por el virus COVID-19.

En un comunicado oficial, la Eredivisie detalló que este martes darán por terminada la campaña 2019-2020; sin embargo deberán consultarlo con los demás involucrados en la decisión, entre ellos la UEFA.

El pasado 7 de abril, se fijaban las fechas para el retorno del balompié holandés, pero a raíz de las nuevas medidas, la federación convocó a los clubes para una reunión por videoconferencia donde se discutirán las consecuencias del final de temporada.

UPDATE:

? Geen betaald voetbal tot 1 september

??? @KNVB gaat in overleg met UEFA over het stoppen van seizoen 19/20

?? Vrijdag gesprek met KNVB, clubs en andere betrokkenen over consequenties daarvan



Lees meer: https://t.co/KRubD2jx62 #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/eMgJufpwlR