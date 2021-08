Giovanni “Impacto” Straffon pelearía con Lomachenko

VasylLomachenko regresó a la actividad, tras ocho meses fuera de circulación luego de perder ante Téofimo López, y lo hizo superando al japonés MasayoshiNakatani de manera contundente, por lo que su siguiente pelea de acuerdo con informes podría ser ante el veracruzano Giovanni “Impacto” Straffon o en su defecto en contra del ghanés Richard Commey.

Lo único cierto es que Giovanni “Impacto” Straffon se mantiene trabajando fuerte en el gimnasio “Miura Boxing” de la Ciudad de México, enfocado en su pelea del próximo 4 de septiembre en Leeds, Inglaterra ante Daniel “Maximus” Hughes.

En ese combate, el jarocho estará defendiendo el Campeonato Mundial Ligero de la Organización

Internacional de Boxeo(IBO) que posee, en una pelea pactada a 12 rounds, que se llevará a cabo en el estadio de la Liga de Rugby de Headingley en Reino Unido.

Al respecto, “Giovanni” Impacto Straffon mencionó “me enteré de eso y me llenó de felicidad, me siento satisfecho de saber que todo el trabajo que he venido realizando esté valiendo la pena, me siento muy dichoso, pero nuestra meta está en el 4 de septiembre y si primero Dios las cosas salen de maravilla, estaré muy feliz de que en diciembre o el año entrante se pueda dar esa pelea, sería genial pelear contra uno de los mejores en la categoría de 135 libras”.

“Tantos años luchando, tantos años pasando hambre, tantos años soñando, hasta ver que el camino aún es largo y falta mucho aún por recorrer, Gracias a Dios, por todo lo bueno y lo malo que ha sucedido en mi camino, hoy logro entender el porqué suceden las cosas y sé que él (Dios) ha sido mi mejor maestro”.