Durante su aparición en el programa de Fox Sports el goleador histórico de Tigres fue cuestionado sobre el incidente en el ´Pirata´ Fuente en donde aseguró que «hubo muchos malentendidos y no voy a mentir, yo quería meter un gran zarpazo a la tribuna, me arrepiento un poco, habían pasado tres minutos, no quería meter el gol, marqué a la Federación para que me quitaran el gol, fue un desmadre».

En aquella ocasión los ´Tiburones´ hicieron protesta porque su dueño Fidel Kuri no cumplía con los pagos, aunque se había pactado que era un minuto sin jugar los escualos duraron más que eso protestando sin avisar a los felinos, acto que fue reprobado por la afición veracruzana y el propio Fidel Kuri que le dieron la razón a Tigres de sus goles.

"Hubo muchos mal entendidos, al inicio era un minuto, después eran tres minutos, no voy a mentir, no tengo porqué mentir, yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna, a veces me salen las cosas como goles increíbles y esa vez entró y sí me arrepiento un poco, aunque la verdad habían pasado los tres minutos, pero no quería meter el gol.

Noticia Relacionada Otro revés de la SCJN

"Después de ese partido marqué a la Federación (Mexicana de Futbol) y les dije ´quítenme ese gol´, me dijeron que no se podía, pero sí creo que es una mancha aquí en México, no lo puedo negar, sí estoy un poco arrepentido, pero hubo muchos malentendidos fueron un minuto, tres minutos, la verdad fue un verdadero desmadre ese partido, hay que decir las cosas, perdón por las palabras, pero no quiero que me recuerden así", contó Gignac a Fox Sports.