Gignac denuncia uso de su imagen para hacer política en NL

Sin dar a conocer nombres, ni partidos políticos, la tarde de este miércoles André-Pierre Gignac utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje en el cual denunció que se está utilizando su imagen para hacer campaña política.

El delantero histórico de los Tigres envió un pequeño texto en el cual aseguró que desconoce de las publicaciones que se han hecho, y que en ningún momento ha dado autorización para que utilicen su imagen. "Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Eso se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política. Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos, y ellos saben que yo no participo en este tipo de cosas", afirmó.

Cabe señalar que el próximo 6 de junio, en las elecciones intermedias del país, en Nuevo León habrá votaciones para elegir gobernador, alcaldes en los 51 municipios que conforman el estado, y 42 diputaciones estatales. Aunque el delantero galo no dijo en nombres, la persona que uso su imagen sin permiso fue Samuel García con una historia en Instagram.

https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/gignac-denuncia-uso-de-su-imagen-para-hacer-politica-en-nuevo-leon