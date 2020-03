Gerente de Buccaneers habla sobre Tom Brady

En el programa Get Up de ESPN, de este lunes, Licht le dijo a Mike Greenberg que en su primera llamada telefónica con Brady el primer día de la agencia libre, el 18 de marzo, el quarterback fue quien les vendió los argumentos por los que debería ir a Tampa Bay. Hasta ese momento los equipos solo podían hablar con los agentes jugadores para sentir interés.

"Tuvimos una gran conversación, Bruce y yo, hablamos con él durante más de una hora y media. Y dejó en claro en la conversación que estaba muy, muy interesado", dijo Licht. "Fue casi como un reclutamiento de su parte, diciéndonos por qué tendría sentido que viniera a Tampa Bay. La siguiente llamada que hicimos, lo firmamos, pero fue en esa llamada telefónica que nos dimos cuenta que era viable, sentimos como si lo tuviéramos".

No es que fuera necesario un argumento de venta de Brady. Al principio, Arians y Licht ya habían identificado a Brady como su mejor opción de quarterback en caso de que estuviera disponible. Pero en ese momento, se sentía más como un escenario de sueño. Tanto así que en el combine de la NFL en febrero, cuando se le preguntó a Arians si había un quarterback por quien levantara el teléfono, se rió entre dientes y dijo: "Tom Brady".

A pesar de que los Bucs no han estado en la postemporada desde 2007, Tampa Bay tenía sentido para Brady por varias razones: la capacidad de colaborar con un coach como Arians, las armas en los receptores Mike Evans y Chris Godwin, y estar en la costa este, con proximidad a su familia en Nueva York.

Ni Licht ni Arians creen que el brazo de Brady está disminuido a los 42 años, a pesar de lo que muchos consideran fue un año malo para él con Nueva Inglaterra.

"La historia dice que tiene mucho brazo. De hecho, pensamos que tiene un brazo ideal para el sistema de Bruce", dijo Licht, refiriéndose a la afinidad de Arians por disparar en el campo. "Todavía puede lanzar profundamente. Sentimos que la movilidad sigue siendo la misma que siempre ha tenido, lo que nunca ha podido superar nadie. Pero ciertamente es bueno para eludir la presión, tiene un gran aplomo y no vemos una disminución en el talento de su brazo, en absoluto. De hecho, sentimos que todavía podría jugar durante más de dos años para nosotros".

A Licht también se le preguntó sobre los fuertes comentarios de Arians sobre el receptor abierto Antonio Brown la semana pasada, cuando dijo de un posible fichaje: "No va a suceder, no hay espacio y probablemente no haya suficiente dinero. Pero no va a suceder, no encaja aquí... no encaja en nuestro vestuario ".

"Hay muchos equipos que están luchando por encontrar un receptor realmente bueno. Y tenemos dos receptores realmente sobresalientes en Mike Evans y Chris Godwin", dijo Licht. "En este momento no hay planes para firmar ningún otro receptor. Antonio es alguien de quien Bruce ha opinado, Bruce lo conoce mejor que todos, así que en este momento solo diría que estamos enfocados en otras áreas de nuestro equipo".

