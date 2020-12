Frenó pandemia a gimnastas

Después de haber terminado su participación en octubre en el programa de televisión denominado "Exatlón", el gimnasta Patricio Razo decidirá en un tiempo indefinido si regresará a la gimnasia artística o emprende una nueva faceta en el mundo del ejercicio.

"Yo me fui en un buen momento, estoy contento por eso, si en algún momento decido regresar, como dices, aún estoy en buena edad y lo que bien se aprende no se olvida, obviamente es algo que cuesta trabajo retomar, pero si lo decido podría regresar en algún momento, no es una decisión completamente definitiva", asegura Patricio Sebastián Razo Padilla.

El gimnasta quien formó parte de aquel histórico cuarto lugar por equipos en Lima 2019 en los Juegos Panamericanos, no sabe en qué tiempo tomará dicha decisión, pues la pandemia no lo alienta mucho, el próximo 21 de diciembre estará cumpliendo 23 años de edad y el tiempos se le acaba.

"Por pandemia no hay algún gimnasio que esté abierto, no hay posibilidad de practicarlo, mi hermano más pequeño sigue practicando gimnasia y desde que inició la cuarentena en marzo desde ahí hasta ahorita no ha podido practicar porque los gimnasios están cerrados, lleva el mismo tiempo sin practicar que yo, es como si ambos estuviéramos retirados", platica Razo Padilla que en enero decidió retirarse de esa disciplina.

Couch influencer

En dado caso de cerrar la puerta a la gimnasia artística, el nacido en la Ciudad de México no dejaría el deporte del todo, sino que le gustaría emprender un proyecto personal junto con un amigo nutriólogo radicado en Puebla.

"Quisiera poder inculcar a la gente a que hagan ejercicio, a ponerlos a practicar ciertas rutinas, poner a la gente y enseñar a la gente a través de la experiencia que yo tengo y pues conozco una buena cantidad de herramientas sobre el fitness y el ejercicio", comenta el radicado en Cuernavaca, Morelos quien además aprovechará su tiempo libre para practicar deportes extremos que tanto le gustan.

La idea es utilizar las plataformas digitales y convertirse en un influencer fitness para incentivar a la gente a hacer ejercicio en casa, aprovechando que hoy la concientización por la importancia del ejercicio en pandemia ha crecido.

En caso de regresar a la gimnasia, el ex competidor en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 en Nanjing, China sacaría provecho de lo que le dejó el vivir la experiencia del Exatlón, donde conoció y aprendió sobre la resistencia psicológica para la competencia física de mediano plazo.

Si quieres seguir a Patricio: Patricio_Razo – Instagram

Talentmotion – Instagram (Agencia)