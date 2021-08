Falleció Bernabé Zamudio, promotor de Off Road en el Sur de Veracruz

Consternación en el medio del deporte automotor por el fallecimiento de quien fuera uno de los más entusiastas promotores del Off Road, Bernabé Zamudio Velázquez, y quien ocupaba la dirigencia de la UPRO (Unión de Promotores de Off Road) en el estado de Veracruz. El popular Berny, dejó de existir ayer por la mañana.

De acuerdo a los informes proporcionados por los amigos que tuvieron mucho que ver con él, dado el entusiasmo de este entretenimiento como son los Autos Tubulares, Bernabé, tuvo complicaciones con la diabetes y riñones, de los cuales ya no se pudo reponer y le costó la vida. El 13 de septiembre cumpliría 46 años de edad.

Sin embargo, su deceso, cae como balde de agua fría en el seno de la familia practicante del Off Road, porque veían en Zamudio Velázquez, muy entusiasmado con hacer crecer este deporte y estaba tan metido que deseaba que pronto se pudieran reanudar las actividades suspendidas a consecuencia de la tercera ola de contagios de la variante Delta del Covid-19, porque en este mes de agosto, se tenía programado celebrar con bombos y platillos, literalmente, los ¡30 Años del Off Road en la Región sur de Veracruz!.

La temporada 2021 inició con muchos deseos, a comparación del 2020 que no se pudo concretar un campeonato, y a pesar de que se pudieron realizar tres fechas, la cuarta enmarcada para desarrollarse en Coatzacoalcos, (Playa porteña), ésta no fue posible por el alto riesgo de contagios que implicaba su desarrollo. Más adelante se anunció su realización en el Balneario Paraíso y ésta no se produjo más.

EMPECINADO Y

CON MUCHA FE

Bernabé Zamudio, siempre con un carácter tranquilo y muy amable en su trato con quienes sabía que tenía empatía, lograba sostener un diálogo que terminaba por contagiar su empeño por lograr que el automovilismo en particular, del cual fue piloto y competidor, se mantuviera vigente y aunque de momentos había diferencias entre quienes querían controlar cada quien en sus formas la promoción del Off Road, salió siempre al frente, por ese carácter conciliador, hasta que se convirtió en el líder de la promoción de este deporte en la zona sur de Veracruz.

Y así, en una entrevista realizada en el mes de febrero y publicada en esta sección, logró manifestar. "Esperamos un año complicado, por lo que vivimos con esto de la pandemia, pero tenemos mucha fe de que pronto pasará; por lo que toca al deporte automotor tendremos un calendario flexible, pues no sabemos cuáles sí o cuales no se puedan desarrollar por esto que estamos pasando, pero de lo que sí estoy seguro que el Off Road seguirá vigente en este 2021". ¡Seguirá vigente Bernabé Zamudio Velázquez!.. Descanse en paz.