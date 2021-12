Fallece el atleta más fuerte del mundo por COVID-19; era antivacunas

El hombre de 41 años estuvo recibiendo el tratamiento adecuado para poder sobrevivir; sin embargo, se mantenía firme en su postura en contra de las vacunas.

Y es que, según medios locales, Frederic Sinistra evitó recibir las dosis de las vacunas aunque recibió el alta médica un tiempo después.

"Me piden novedades y les agradezco de corazón. Me siento cada vez mejor, me están cuidando bien. Mi perspectiva es exactamente la misma en esta vida", expresó el peleador durante su recuperación.

"No es necesario que te diga mi elección. Seguiré luchando hasta la muerte como un hombre, sin rendirme nunca y morir sin arrepentimientos...fuerza y honor", agregó.

El deportista anunció su ingreso en el hospital el pasado 26 de noviembre. En un mensaje en redes sociales, Frédéric Sinistra aseguró que estaba sufriendo problemas pulmonares por varias enfermedades al haber sido un bebé prematuro.

Según relató él mismo, tenía una inflamación pulmonar demasiado alta. "Volveré aún más fuerte", indicó en el mismo post. Tres días después, dio más detalles sin especificar el problema que sufría: "Me siento cada vez mejor, me están cuidando muy bien".

Sin embargo, el pasado 15 de diciembre acabó perdiendo la vida. Los medios belgas aseguran que Frédéric Sinistra forzó su salida de las instalaciones médicas firmando un alta voluntaria.

Desde entonces, la esposa de Sinistra únicamente había agradecido los mensajes de apoyo. Una actitud que ha cambiado empleando las mismas redes sociales donde Sinistra anunciaba su estado de salud.

https://www.reporteindigo.com/latitud/fallece-el-atleta-mas-fuerte-del-mundo-por-covid-19-era-antivacunas/