Extécnico del Napoli criticó el rendimiento de ´Chucky´ Lozano

A pesar de que Hirving Lozano ha tenido un buen rendimiento en el inicio de la pretemporada, Gianni Di Marzio, extécnico del Napoli, se cuestionó si el ´Chucky´ vale lo que se pagó por su fichaje, durante una entrevista para Marte Sport Live.

´¿Realmente tiene margen de mejora por la cantidad que se pagó? Mi respuesta a esta pregunta es: no. Tenemos que intentar usarlo y explotarlo, pero luego tenemos que cambiarlo´, expresó.

Cabe señalar que el mexicano jugó de titular en el inicio de la Serie A contra el Parma, donde su equipo ganó 0-2 de visitante, esto luego de que el conjunto napolitano lo tomara tras los golazos que anotó en los amistosos previo al arranque de su temporada.

´¿Me gustó contra el Parma? No tanto. Es un tipo de jugador que no me vuelve loco. Es ligero, no tiene fuerza muscular´, añadió Gianni Di Marzio.