Éxito, la clave

"Hemos trabajado duro", expresó el profesional en educación física. Y vaya que ha sido complicado ese andar. Invitado por Manuel Ruiz Ortiz (Manolo II) llegó con un proyecto de transformación.

Plan inicial

El plan era claro y el objetivo muy preciso: hacer del Britania Sport Center un club abierto a la masividad, con propuestas deportivas que fueran atractivas para la ciudadanía de la conurbación y asistieran a dicho sitio a hacer su actividad deportiva.

"Llegué al Britania, con base en mi experiencia en otras instituciones, con la finalidad de hacer un cambio importante en el club en la parte creativa y de desarrollo deportivo, y creo tengo la oportunidad de hacer cosas nuevas.

"En septiembre del 2019 llegó y propongo mejoras en cada una de las disciplinas luego de hacer un análisis; posteriormente, empezar con un proyecto de desarrollo", recordó Martínez Ochoa.

Malas pasadas

Sin embargo, la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) que se desató en marzo del 2020, llevó a Ovidio Martínez Ochoa a buscar soluciones, sin que ello modificará su plan de transformación del Club Britania Sport Center.

Así, diseñó y armó un protocolo de sanidad que permitiera a los asistentes al Britania Sport Center a tener la seguridad de que se preocupaban para evitar contagios y pudieran realizar su actividad deportiva.

"Fuimos pioneros en cómo revolucionar un club, porque sabíamos que el tema social (convivencia) no se podía llevar a cabo, enfocamos todo al desarrollo deportivo, ¡esa fue la clave! Hicimos una necesidad y la atendimos.

"Proyectamos y estábamos listos con todas las condiciones para operar en todas las actividades, esa es gran parte de nuestro éxito, porque cuando la gente viene a visitarnos, se van sorprendidos de cómo opera internamente el club", afirmó.

Paso adelante

Entonces, el Club Britania Sport Center dio un paso adelante a lo que sería la nueva normalidad, pues dicho protocolo se convirtió en único en la conurbación, tanto para instalaciones privadas como públicas.

"Algo que me llena de orgullo, fue el rearmar nuevas estrategias y primero era mantenerlo vivo (al Club); en segundo, buscar las estrategias adecuadas para levantarlo.

"Ahorita en lo que va del 2021, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, sobretodo en el tema de entrenamiento deportivo, desde las etapas de formación en las diferentes disciplinas", manifestó.

Por los mejores

Dijo que buscó a los mejores y más reconocidos instructores en tae kwon do, tenis, natación, triatlón, ballet, parkour (disciplina física basada en la capacidad motriz del individuo para saltar obstáculos).

"Tenemos un sinfín de actividades para niños y sus papás, lo cual hacen del club un lugar meramente para actividades deportivas", apuntó.

-¿Cómo nace el proyecto de cambiar de ser un club social, con algunas amenidades deportivas a ser ahora totalmente deportivo?

- Hicimos un análisis para saber las fortalezas y debilidades, sabíamos de antemano que la pandemia pegaría en el tema físico y mental de todas las familias de Veracruz, pues permanecer encerrado dos o tres meses causa estrés.

"Entonces, detectamos qué podíamos hacer, con la visión, de generar y decir ´estamos listos y preparados´ para dar esa atención a esa gente que lo necesitaba", apuntó.

- ¿Cómo sobrevivir y sortear el tema de la pandemia que parecía un gran obstáculo?

-Entró la pericia y la destreza de un equipo de trabajo, y sobretodo agradecer la confianza a la familia Ruiz y en particular a Manolo Ruiz Malpica, pues yo lo veía sufrir pensando que el club podría cerrarse y ahora vemos los frutos de esa confianza.

"Realmente él tomó la batuta, dijo: ´no voy a cerrar mi club, tomemos este momento para impulsarnos, vamos a revivirlo´, esa fue la fortaleza que tuvo Manolo al decir ´vamos para adelante´", afirmó.

Nada fácil

Martínez Ochoa aceptó que no fue fácil la tarea de hacerle ver al empresario de cambiar el sentido de un club que, su principal bandera era el tenis y abrir la puerta a promocionar más deportes.

"Fue complicado en la toma de decisiones, él como empresario sabe que las decisiones son importantes y en qué momento tomarse, porque bien pudo haber cerrado y esperar hasta que le indicaran cuándo abrir de nuevo el club", estableció.

El director deportivo del Club Britania Sport Center dijo que al llegar a dicho puesto, primero fue un reto, pero ya con la pandemia por Coronavirus, tuvo que replantear el plan de trabajo y rediseñar la planeación.

"Gracias a Dios no lo tomo como obsesión, sino como un reto día a día dar el servicio que tanto hablamos meses atrás y, sobre todo, cumplir los objetivos, porque no quitar el dedo del renglón es importante.

"Tenemos un objetivo general, que es posicionar al Club Britania Sport Center como uno de los mejores de Veracruz, del estado y luego a nivel nacional. Hay objetivos individuales por disciplina deportiva dentro de las instalaciones", subrayó.

Detalles importantes

La charla con Martínez Ochoa transcurre a un costado de la cancha principal de tenis, sitio desde donde observa el trabajo que se hace en el gimnasio, la alberca y el área de tae kwon do, además de la rehabilitación de la palapa que sirve de restaurante en medio de toda la zona deportiva.

"La clave del éxito es rodearse de gente capaz y que quiera trabajar junto a ti, esto yo no puedo hacerlo solo, eso es imposible, él éxito se consigue en equipo", enfatizó.

-¿En qué porcentaje estas de tu plan original?

-Estoy sorprendido, porque estaba diseñado para que en dos o tres años estuviera el club como está ahora e increíblemente estamos sorprendidos porque la respuesta ha sido muy rápida.

-Hoy día que se habla tanto de inclusión, ¿al aperturar a la masividad el Club Britania Sport Center, rompe esa etiqueta que se le ha colgado de club elitista?

- Se ha roto porque el deporte no tiene clasificación; lo abrimos a todo el público que quisiera hacer una actividad, la realizara, además, ofrecemos un abanico de actividades que ningún club los tiene, y lo digo con todo conocimiento de causa", subrayó.

Preparación

Licenciado en educación física y con maestría en entrenamiento deportivo, respaldan el trabajo de Ovidio Martínez Ochoa, quien durante 15 años tuvo a su cargo la parte deportiva de una reconocida institución educativa de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

-¿Qué te hace fuerte?

-Mi familia. Tengo muy buena comunicación con mi esposa, a quien le platico mis cosas. Y mi fortaleza es que siempre voy por la vida con honestidad y la cara en alto, sabiendo que lo que hago es con el afán de hacer cosas nuevas y buenas.

-¿A qué hora inicia y termina un día de trabajo para ti?

-Llego a las siete de la mañana para empezar con el trabajo de oficina, atiendo a la gente, recibo propuestas y analizo; ya en la tarde me dedicó a observar el desarrollo de las actividades hasta poco antes de que cierra el club, que opera de las 06:00 a las 22:00 horas.

Negó que haya sido complicado cambiar la mentalidad y la forma de trabajo en el personal que ya laboraba en el club, claro, apuntó, hubo quienes decidieron, por cuestiones personales, dar un paso de costado.

"Esto era de confianza, por lo que no fue difícil cambiar la forma de pensar de los empleados, porque entendieron que esto tenía que funcionar, lo cual tampoco fue complicado. El acierto de ahora, es de quienes nos quedamos.

"El romper paradigmas de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, ahí están los resultados. Aunque todavía faltan muchos objetivos que cumplir, pensamos hacer canchas de paddel y todo lo que hacemos es para mejorar", aseveró.

Orgullo

Martínez Ochoa presume con orgullo que la Federación Mexicana de Deporte Escolar haya considerado al Club Britania Sport Center para la concentración de la selección mexicana de poomsae que asistiría a una competencia internacional.

Y más satisfacción, porque a dicha competencia, que fueron los Juegos Deportivos Escolares Mundiales U15 2021 (ISF World School Games U15) de Belgrado, Serbia, dos alumnos de Il Shim Tae Kwon do Veracruz Club Britania, Montserrat Prado Nales y Mateo Lordméndez Figueroa, subieron al podio.

"Por algo están volteando a vernos, tan es así, que seremos sede del Torneo Internacional ITF J5, que se desarrollará en nuestras instalaciones del 11 al 16 de octubre", enfatizó Martínez Ochoa.

-Si en este momento, el empresario, el amigo, te necesitará en otro sitio y tuvieras que dejar el Club Britania Sport Center, ¿cómo te irías?

-Me iría satisfecho por todos los logros, porque los objetivos y las metas tienen fecha de caducidad. Lo propuesto hasta ahorita, lo he cumplido.

"Ahora, que de aquí en adelante surjan nuevas propuestas, es otra cosa, pero si el día de mañana decido irme a otro lado, estoy totalmente satisfecho y el dueño también.

-¿Ha valido la pena?

-¡Sí, muchísimo! En lo personal, como experiencia, puesto que nadie habíamos vivido una pandemia y lo platico con mi familia, que me siento muy orgulloso de lo que he logrado y me refiero al momento que vivo actualmente.

-¿Si tuvieras a Manolo Ruiz frente a ti, qué le dirías?

-Agradecerle por la oportunidad y la confianza, porque siempre he sido agradecido con quien me da la oportunidad y él me la dio para poder desarrollarme.

-¿Qué le dirías a tu esposa, tu compañera de vida?

- Dure 10 años de novios con ella y llevamos 12 de casados, es mi compañera de toda la vida y le comparto lo que me pasa, es la única con la que hablo de mis ocupaciones y es mi punto de equilibrio.

-¿Qué diría Ovidio a Ovidio?

- Que está muy orgulloso de él, de quién es y que le falta mucho por aprender y estamos en el camino correcto.

Martínez Ochoa está consciente en que cada día hay que renovarse y siempre hay algo que atender, por ello su mirada no la fija en un solo punto, sino que desde su posición recorre las instalaciones, el Club Britania Sport Center ha cambiado en su operación y requiere una atención total.