eusebio_deloya_obtiene_la_8a.copa_aquiles_en_banderrilla

Destacó en las tarimas y logró conseguir la primera posición en la categoría Clasicc, además que sumó una medalla de broce en la Physique, luego de obtener mejor puntaje ante los jueces.

El 2021, a pesar de las complicaciones deportivas por la pandemia, ha sido bueno para Deloya Peralta, quién comenzó a competir en el mes de marzo ganando el Mr. México en la categoría Novatos.

"Este año ha sido excelente, porque he logrado competir, la pandemia nos frenó, pero he cumplido algunos objetivos, eso me motiva para continuar en este deporte", comentó Eusebio.

Deloya Peralta, es un joven con muchos sueños por cumplir, el cual se perfila a convertirse en la nueva promesa del fisicoconstructivismo de Agua Dulce, además que se forma en el centro de entrenamiento "Perfect Body" de Ezequiel Estudillo.

Tras conseguir estos importantes triunfos, Eusebio se preparará para estar listo de cara, a importante competencia que se realizará en la Ciudad de México en el mes de septiembre.