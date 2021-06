¿Estarán preparados los deportistas de Coatzacoalcos para el regreso?

Es cierto que debido a que la mayoría de los deportistas ha sabido respetar y ha logrado entender que, si no es ahora, no será jamás, para poder volver a las actividades y, aunque saben que por nada del mundo serán iguales, lo mejor sería esperar hasta que sea necesario y que las autoridades de salud, concienzudamente determinen si el deporte amateur, deba retomar sus acostumbradas tareas.

Desafortunadamente, la maldita mente maquiavélica es más poderosa de quienes acostumbrados a vivir del deporte, directa o indirectamente han dado un paso en falso; unos convocando a sus torneos donde, sin las medidas de los cuidados, asestan duro golpe a la responsabilidad y pensando en que "no pasará nada", ahora hasta entrenadores por doquier han perdido la brújula y se ha terminado el confinamiento o la "cuarentena".

PUBLICIDAD

EN MINATITLÁN

LA VERGUËNZA

Y si hay que ir señalando parte por parte, se puede señalar a municipios de Cosoleacaque, en donde sus autoridades se olvidaron que las colindancias con otros, abrieron desde hace tiempo espacios y el traslado de jugadores menores y mayores , de aquí para allá y acullá ha venido sucediendo y con ello, ¡claro qué sí, los contagios al por mayor! que se quedan en la discreción, porque por pena y burla, no se exhiben, quienes ya han contraído la enfermedad.

PUBLICIDAD

En Minatitlán, la vergüenza la da la Liga la llamada "Colonia Hidalgo", donde primero es el dinero y luego lo que venga. Ahí ya se presentaron casos de contagios como lo ocurrido a un equipo de Coatzacoalcos, donde su patrocinador y varios de sus jugadores, se infectaron.

En Jáltipan, Acayucan y Nanchital, ocurre lo mismo. Es decir, no hay control, no hay mano dura. Y se insistirá hasta el cansancio, no se está en contra de que no haya deporte, se trata de una enfermedad que sigue matando y que no se ha erradicado y por ello, las autoridades federales, se preocupan en terminar de aplicar el programa de vacunación a toda la población, para que se pueda llegar a la determinación que a partir de ahí, cuando ya todos estén protegidos, entonces, se hable de reanudar actividades.

PUBLICIDAD

PUEDE MÁS

LA REBELDÍA

PUBLICIDAD

Y en esta ciudad, ¡por favor!, donde algunos "mafiosos" dirigentes o dizque promotores, han arreciado con sus presiones, bárbaras y sin fundamentos, a que la endeble autoridad esté doblando las manos para que se hable de que "Se irán abriendo los espacios poco a poco y al 50% por ciento", pero sin ninguna explicación para conocer si en verdad, dirigentes y jugadores están preparados para este regreso atropellado, o tal vez como pretexto de las aperturas de instalaciones, sea quizá para oficializar otros eventos.

Pero es tan real, que a varios dirigentes y entrenadores de equipos de este puerto, les ha valido un bledo la pandemia, que por sus "cojones" desde hace tiempo entrenan con niños, jóvenes y adultos, como basquetboleros en La Noria, o voleibol en las canchas de la "Margarita Maza de Juárez" donde el profesor Gilberto Cortés, no le ha importado el orden y desde hace meses hace de las suyas ahí.

PUBLICIDAD

O en el futbol con el entrenador Luis Morales, desde el año pasado y en plena pandemia, "convenciendo" a jovencitos, los ha llevado a entrenar y sin ningún control y recientemente el profesor Rolando Zamudio, en la cancha habilitada en las instalaciones del Cecati y ya ni se diga en Villa Allende.