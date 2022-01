¡Están listos!

Estas son en la Sub 20 varonil, Sub 20 Femenil, Sub 17 Varonil y Sub 17 femenil; los estados confirmados para participar en esta clasificatoria son Guadalajara, Sonora, Baja California, Estado de México, CD de México, UNAM, Morelos, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, y Veracruz.

Macossay afirmó que buscan que la federación de rugby, dé luz verde para que puedan dar de alta la Sub 17 Femenil para que pueda buscar un boleto a los JN de la CONADE.

Dentro de esta clasificatoria, avanzan a los Juegos Nacionales, los ocho mejores estados para buscar las medallas respectivas en la edición de este año.

Detalles importantes

Además, abrió la invitación para que los jóvenes que deseen conocer y formar parte del equipo Titanes asistan de lunes a Viernes de 6 a 8 pm a las visorías en este club, destacando que no es necesario tener experiencia para formar parte de Titanes, pues con actitud, disciplina, deseo y entrenamiento un chico puede llegar a ser un buen jugador de rugby.

Recordó que el estado de Veracruz ha campeonado en seis ocasiones distintas en la zona oriente donde pertenecen equipos de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Morelos. Ahora se espera a que termine la cuestión pandémica y sanitaria para retomar las acciones en las categorías mayor y juveniles.

La convocatoria no solo está abierta para los jóvenes de la zona conurbada, sino para todo el Estado y aseguró que tanto rugbiers como staff de entrenadores están vacunados y reforzados por lo que no hay ningún problema aunque siguen cuidándose, siguiendo los protocolos y procurando seguir todas las indicaciones sanitarias.

Reacciones

Mientras tanto, los jóvenes veracruzanos que pertenecen a esta familia deportiva, ven con buenos ojos al rugby como disciplina con abanico de posibilidades y aptitudes que engrandecen a la persona.

Maryam Yizzeth Ruiz Romero, integrante de Titanes Rugby desde hace ocho meses, enalteció los valores que tiene este deporte quye le ha dado aptitudes y reglas de vida.

"Es un deporte donde aprendes desde disciplina, constancia y manejo de emociones dentro y fuera del campo

"Ya son varias chicas que invito porque esta disciplina se me hace importante que haya una entrega integral en cada uno de los jóvenes" finalizó.

Mientras que Irving López Acevedo, que se desempeña como centro o wing desde hace tres años con Titanes Rugby, le ha ayudado en esforzarse cada día en ser mejor y llegar a los compromisos en su mejor forma.

"En mi mente siempre está enfocada al cien por ciento en ganarme un lugar en la selección estatal y recordar que esto es trabajo en equipo pero también que tengo que mantener mi nivel individual para apoyarlos a conseguir los objetivos que nos planeamos" afirmó.