´Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin Cristiano Ronaldo´: Modric

Al finalizar la temporada de LaLiga, Luka Modric se fue a Croacia y dio a conocer en una entrevista para Sportske Novosti donde aclaró que siempre pensó que la salida de Cristiano Ronaldo no les iba a mantener lejos de los títulos.

´No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones.

Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él´, declaró el ganador del Balón de Oro en 2019.

Cabe señalar que Modric consideró que debieron ganar más ligas, pues algunos campeonatos fueron jugados de una manera ´torpe´, sin embargo, señaló, que se debe disfrutar el presente y pensar ´en lo que sigue´.

El croata afirmó no estar sorprendido de que, al reinicio de LaLiga, el Madrid llegó dos puntos por detrás del Barcelona y posteriormente ganaran 10 partidos seguidos.

´Honestamente, no me sorprende. Mientras estábamos confinados, todos entrenamos. Estuve en contacto con compañeros de equipo y noté que todos estaban trabajando con alguna motivación extra.

Supongo también porque nos sucedió esta situación inesperada y completamente nueva con la pandemia. Queríamos fútbol. Cuando finalmente volvimos a entrenar juntos, sentí una conexión aún más fuerte entre los jugadores, disfrutando de estar juntos nuevamente y en pleno apogeo´, agregó.