Está Víctor Guzmán cerca de ser 'chiva'

Sólo restan muy mínimos detalles. Desde Qatar, fuentes muy cercanas a la negociación aseguraron que Víctor Guzmán está sólo a nada de hacerse la negociación para llegar a las Chivas de Guadalajara, lo cual podría producirse en las próximas horas o días.

Una fuente ratificó a este sitio que Chivas prácticamente ya tiene amarrado al jugador de los Tuzos del Pachuca.

"Están a detalles", aseveró la fuente quien dijo que ya es casi un hecho su arreglo con Chivas, pero en el futbol todo puede pasar, por lo que no quiere darlo al ciento por ciento. "Está cerrado, pero hasta que no se haga oficial no se puede dar por un hecho", se expresó.

Víctor ´Pocho´ Guzmán se convertiría en el primer refuerzo de la era Veljko Paunovic en Chivas para este Torneo Clausura 2023, por lo que si no hay ningún cambio de último momento, el jugador podrá por fin vestirse de rojiblanco, luego de que se cayó la primera operación por temas de un adverso analítico.